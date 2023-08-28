Beşiktaş'ta sürpriz Jean Onana kararı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu Jean Onana ile yolları ayırma kararı aldığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:23
Beşiktaş'ta sürpriz Jean Onana kararı
Abone Ol google-news

Beşiktaş’ta sürpriz bir ayrılık kararı alındı.

Siyah-beyazlılar, kısa süre önce Lens kulübünden 4.4 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Jean Onana’yı başka bir takıma kiralamak istiyor. 23 yaşındaki futbolcunun performansı teknik heyeti memnun etmedi. Bu gelişmenin üzerine yönetim, Onana için başta kiralama olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

Jean Onana

Beşiktaş yönetimi oyuncu ve menajeriyle temasa geçti. Genoa takımının aynı mevkiye oyuncu alması nedeniyle İspanya’dan ve İtalya’dan başka kulüplerle görüşülüyor. Onana, Beşiktaş’ta 6 maçta süre bulurken bir asist yaptı. 

BEŞİKTAŞ’A ÖZEL ÖDÜL 

Türkiye Futbol Federasyonu, siyah-beyazlı formaya veda eden Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson'ı “centilmen duruşu” gerekçesiyle ödüle layık gördü.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü, 6 Şubat’taki depremin yaralarını sarmak için hayata geçirdiği “Bu oyuncak sana arkadaşım” kampanyasıyla 2022-2023 sezonunun en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görüldü.


Player Alanı
Jean Onana beşiktaş transfer süper lig

İlgili Haberler

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması: 'Üzülmeye devam edecekler'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması: 'Üzülmeye devam edecekler'
Beşiktaş'a transfer olamamıştı: Lyanco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'a transfer olamamıştı: Lyanco'nun yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'tan Berat Djimsiti hamlesi

Beşiktaş'tan Berat Djimsiti hamlesi

En Çok Okunan Haberler