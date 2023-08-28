Beşiktaş'ta sürpriz Jean Onana kararı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:23

Güncelleme: 28.08.2023 - 09:23

Beşiktaş’ta sürpriz bir ayrılık kararı alındı.

Siyah-beyazlılar, kısa süre önce Lens kulübünden 4.4 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Jean Onana’yı başka bir takıma kiralamak istiyor. 23 yaşındaki futbolcunun performansı teknik heyeti memnun etmedi. Bu gelişmenin üzerine yönetim, Onana için başta kiralama olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

Jean Onana

Beşiktaş yönetimi oyuncu ve menajeriyle temasa geçti. Genoa takımının aynı mevkiye oyuncu alması nedeniyle İspanya’dan ve İtalya’dan başka kulüplerle görüşülüyor. Onana, Beşiktaş’ta 6 maçta süre bulurken bir asist yaptı.

BEŞİKTAŞ’A ÖZEL ÖDÜL

Türkiye Futbol Federasyonu, siyah-beyazlı formaya veda eden Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson'ı “centilmen duruşu” gerekçesiyle ödüle layık gördü.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü, 6 Şubat’taki depremin yaralarını sarmak için hayata geçirdiği “Bu oyuncak sana arkadaşım” kampanyasıyla 2022-2023 sezonunun en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görüldü.