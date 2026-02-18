Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 19:47:00
Çorum FK deplasmanda üç puanı kaptı!

Çorum FK, TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Serik Spor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1. ligin 26. haftasında Çorum FK, deplasmanda Serik Spor'u 3-2 mağlup etti.

Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan maçta Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 49. ve 52. dakikalarda Burak Çoban attı. Serik Spor'un gollerini ise 23. dakikada Jetmir Topalli ve 39. dakikada Cengiz Demir attı.

Bu sonuçla Çorum FK puanını 44'e yükseltirken, Serik Spor 29 puanla düşme hattında kaldı.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir, Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 85 Skvortsov), Castro, Caner Cavlun (Dk. 61 Nwachukwu), Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 85 Şeref Özcan)

Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Burak Çoban), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül (Dk. 84 Attamah), Fredy (Dk. 71 Ahmed Ildız), Thiam, Samudio (Dk. 84 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş

Goller: Dk. 23 Topalli, Dk. 39 Cengiz Demir (Serikspor), Dk. 32 Thiam (Penaltıdan), Dk. 49 ve 52 Burak Çoban (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Erkan Kaş, Dk. 45+5 Ferhat Yazgan, Dk. 73 Arda Hilmi Şengül (Arca Çorum FK), Dk. 45+5 Burak Asan, Dk. 59 Selim Dilli (Serikspor)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Çorum FK

