Derbiyle zirvede: Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda tek golle yenip liderliği geri aldı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2024 - 07:41

SERİ SONA ERDİ

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı’nda Galatasaray’a ilk kez yenildi. İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016’da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-Beyazlı takım, Dolmabahçe’de daha sonra yapılan 6 derbide de sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Dünkü sonuçla Beşiktaş’ın galibiyet serisi sonlandı. Kara-Kartal ayrıca, Fernando Santos yönetiminde Dolmabahçe’de ilk kez gol yedi.

Tribünde 'Optik Başkan' ve 'Mühendis Oktay'ın görüntülerinin olduğu pankart açıldı

PENALTI BEKLEYİŞİ

55. dakikada Köhn’le Cenk arasındaki mücadelede ceza sahasında yerde kalan Cenk penaltı bekledi. Ancak hakem H. Umut Meler, pozisyona ‘devam’ derken Cenk’e itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, derbi öncesi yaptıkları koreografiyle SiyahBeyazlı kulübün 121. kuruluş yılını kutladı.

Kapalı tribünde Beşiktaş’ın 1903’ten itibaren kullandığı logolar ve kulüp kurucularının görüntüsünün yer aldığı bir pankart açılırken, kale arkasında ‘Optik Başkan’ olarak tanınan eski Beşiktaş tribün liderlerinden Mehmet Işıklar’la ‘Mühendis Oktay’ olarak bilinen Oktay Akdemir’in görseli yer aldı. 90. dakikada Colley, Barış Alper’e taban girince sarı kart gördü. Ancak VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Meler, sarıyı iptal edip Colley’e kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Brezilyalı Vinicius’u yedeğe çekerken, cezası biten Icardi’ye forma verdi. Arjantinli, 2 maç sonra 11’deydi. Sakat Ziyech, yeni transfer Aurier, Zaha, Oliveira ve Abdülkerim kadroda yoktu

İLKLERİN VE ENLERİN MAÇI

Galatasaray, Süper Lig’de haftanın maçında Beşiktaş’ı Tüpraş Stadı’nda Al-Musrati’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla ligde yeniden liderliğe yükseldi. G.Saray, Süper Lig tarihinde Beşiktaş’a karşı en erken golü kaydetti. Al-Musrati Süper Lig’de Almeida’dan beri (Mayıs 2012) 12 yıl sonra G.Saray’a karşı kendi kalesine gol atan ilk Siyah-Beyazlı oyuncu oldu. Aslan rakibini 9 sene sonra deplasmanda mağlup etti. Cim-Bom, Süper Lig’de son 16 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Hatayspor’a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.