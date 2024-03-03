Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme! 'Fark var'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 21:53

Güncelleme: 03.03.2024 - 21:54

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Sarı kırmızılıların golü 2. dakikada Al Musrati'nin kendi kalesine atmasıyla geldi. Bu galibiyetle Galatasaray puanını 75 yaptı, Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın arasındaki puan farkının 29'a çıkması sonrası sarı kırmızılılar sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılılar puan tablosunu paylaşarak, "FARK VAR" mesajını yazdı.