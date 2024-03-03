Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme! 'Fark var'
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle puanını 75 yaptı ve liderliğe yeniden yükseldi. Sarı kırmızılılar maçın ardından Beşiktaş ile 29'a çıkan puan farkını paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Sarı kırmızılıların golü 2. dakikada Al Musrati'nin kendi kalesine atmasıyla geldi. Bu galibiyetle Galatasaray puanını 75 yaptı, Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın arasındaki puan farkının 29'a çıkması sonrası sarı kırmızılılar sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Sarı kırmızılılar puan tablosunu paylaşarak, "FARK VAR" mesajını yazdı.
?? FARK VAR! ??#BJKvGS pic.twitter.com/0OO3GijV0i— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2024
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