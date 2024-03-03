Fernando Santos'tan isyan: '3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor'

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Galatasaray'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Santos, "3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor. Bugün Cenk'in yine bir penaltı pozisyonu var. Aynı zamanda Colley'in kırmızı kartı çok şüpheli. Cenk'in penaltısı daha netti ama VAR çağırmadı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 21:36
Fernando Santos'tan isyan: '3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor'
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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar derbinin ikinci dakikasında bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazandı ve yeniden liderliğe yükseldi.

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Fernando Santos açıklamasında; "Maça 1-0 geride başladık. Erken bir gol yedik. İşler kolay olmuyor böyle goller yiyince. Bazı fırsatlar yakaladık sonrasında. İkinci yarıda rakibimize alan vermemeye çalıştık. 3-4 net pozisyonumuz vardı. Taraftarımız mutlu değil, ben mutlu değilim. Çok fazla denedik ama olmadı" dedi. 

"3. KEZ BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI VERİLMEDİ"

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor. Bugün Cenk'in yine bir penaltı pozisyonu var. Aynı zamanda Colley'in kırmızı kartı çok şüpheli. Cenk'in penaltısı daha netti ama VAR çağırmadı. Colley için VAR hakemi izlemeye çağırdı. Cenk'in pozisyonu kesinlikle penaltı. Aynı zamanda adana Demirspor ve Sivasspor maçında da verilmemişti. Omar'ın pozisyonuna VAR'ın müdahalesi çok şüpheli. Bu konularda bahane üretmeyi sevmiyorum ama hakkımızın yenmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı. 

Santos sözlerinin devamında; "Beşiktaş bugünkü gibi oynamaya devam ettiği sürece takım olarak daha iyiye gideceğiz" dedi. 


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