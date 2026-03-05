Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

5.03.2026 10:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 7 Mart'ta oynanacak derbi öncesinde dev maçın bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun heyecanı 25. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin 25. haftası 7 Mart'ta oynanacak Başakşehir-Göztepe maçıyla başlayacak ve hafta, 9 Mart Pazartesi günkü maçlarla tamamlanacak.

Ligin 25. haftası aynı zamanda derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde Beşiktaş, mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisinin en ucuz bileti 2 bin 250 TL, en pahalı bileti ise 37 bin 500 TL olacak. Derbi biletleri, bugün 12.00'de genel satışa sunulacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü 20.00'de başlayacak. Dev maç, Tüpraş Stadyumu'da oynanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre derbinin bilet fiyatları şöyle:

Image

 

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #bilet

İlgili Haberler

UEFA'dan Galatasaray açıklaması: Verilen cezanın gerekçesini duyurdular!
UEFA'dan Galatasaray açıklaması: Verilen cezanın gerekçesini duyurdular! UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'a verdiği 1 maçlık deplasmanda seyircisiz oynama yasağının gerekçesini resmen duyurdu.
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi açıklaması: 'Taraftarımız merak etmesin'
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi açıklaması: 'Taraftarımız merak etmesin' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray set vermeden Kupa Voley'de Dörtlü Final'de!
Galatasaray set vermeden Kupa Voley'de Dörtlü Final'de! Galatasaray, Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen ekip oldu.