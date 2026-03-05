Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun heyecanı 25. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin 25. haftası 7 Mart'ta oynanacak Başakşehir-Göztepe maçıyla başlayacak ve hafta, 9 Mart Pazartesi günkü maçlarla tamamlanacak.

Ligin 25. haftası aynı zamanda derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde Beşiktaş, mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisinin en ucuz bileti 2 bin 250 TL, en pahalı bileti ise 37 bin 500 TL olacak. Derbi biletleri, bugün 12.00'de genel satışa sunulacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü 20.00'de başlayacak. Dev maç, Tüpraş Stadyumu'da oynanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre derbinin bilet fiyatları şöyle: