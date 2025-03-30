Eski hakemler, Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'VAR müdahalesi yanlış'
Eski hakemler, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta ekranlara gelen Trio programında eski hakemler değerlendirdi.
İşte tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorumlar:
CHAMBERLAIN'IN OSIMHEN'E FAULÜNDE SARI KART GEREKİR Mİ?
- Bahattin Duran: Burada gerekir. Ayağı karın bölgesine geliyor. Sarı kart gerekirdi.
- Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
- Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.
SARA'NIN RAFA SILVA'YA MÜDAHALESİNDE SARI KART GEREKİR Mİ?
- Bülent Yıldırım: Burada sarı kart gerekirdi. Taktik nitelikte bir faul.
- Bahattin Duran: Rafa geçebilse, umut vaad eden atak olacak.
- Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.
FRANKOWSKI'NIN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU?
- Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı kriterleri belli. Topun kaleye mesafesi, rakip oyuncuların konumu, atağın yönü, topun kontrol olasılığı... Top evet kontrolde, rakip oyuncu engelleyecek kimse yok, diğer bütün kriterler tutuyor. Top ceza alanı ön çizgisine paralel alınmış. İçeri doğru kontrol etse yüzde yüz kırmızı kart ve bariz gol şansı diyeceğim. Sahada hakem kararı desteklenmeli. Sarı kart yeterli. Hakemin sübjektif içerikte değerlendirme yapacağı pozisyon olduğu için atağın geneli itibarıyla hakemin sarı kartını kabul ederim. Hakem sarı da verse kırmızı da verse saygı duyulacak pozisyon.
- Bahattin Duran: Sarı kart veren hakemi eleştirmem. Teraziye koysam yüzde 60-70 kırmızı derim. Kırmızıya daha yakınım sahada. Yüzde yüz gol şansı diyemiyorum.
- Deniz Çoban: Oyuncu topu güzel kontrol etmiş, yetişebilecek en yakın oyuncu Abdülkerim 'bana göre' burada oyuncu topu stop edip dönüp, cephesini kaleye dönüp şutunu atana kadar yetişebilecek hiçbir oyuncu yok. Hakemin sarı kart kararı yanlış. Sahada kırmızı kart olmalıydı.
KIRMIZI KARTTA VAR MÜDAHALESİ DOĞRU MU?
- Deniz Çoban: Yanlış. VAR müdahalesi olmaz.
- Bülent Yıldırım: Yanlış. VAR müdahalesi yanlış.
- Bahattin Duran: Yanlış. VAR müdahalesi olmaz.
SVENSSON'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON ALDATMA MI, FAUL MÜ?
- Bülent Yıldırım: Aldatma. Svensson sarı kart görmeliydi.
- Bahattin Duran: Kendisini bırakıyor.
- Deniz Çoban: Faul yok.
MASUAKU-BARIŞ ALPER GERGİNLİĞİNDE HAKEM YÖNETİMİ NASILDI?
- Bülent Yıldırım: Burayı kötü yönetti. Sonuçtan bakınca doğru. Bir karmaşa çıktı, iki oyuncuya sarı kart çıkardı. Peki önleyici hakemlik nerede? Taç atılmadan önce abartılı tutma çekme başladı. Taç atılmadan oyuncuları ayıracaksın. Kırmızı kartlık ihlaller olmadı.
- Bahattin Duran: Daha iyi yönetebilirdi. Burada mutlaka kart kullanmalıydı, kullandı. Daha iyi yönetilebilirdi.
- Deniz Çoban: Kartlarda sorun yok.
BARIŞ ALPER'İN MASUAKU'YA MÜDAHALESİNDE 2. SARI KART GEREKİR Mİ?
- Bahattin Duran: Yardımcı hakemden yardım etmesini beklerdim. Topun üstünden ayakkabısına, net bir şekilde bileğe bastı. Kontrolsüz basma. Faulle birlikte sarı kart olmalı. Bu pozisyon faul, Barış Alper'e ikinci sarı kart ve ihraç gerekirdi.
- Bülent Yıldırım: Biraz daha yukarıdan olsa kırmızı kart derdim. Kramponun tabanı, krampona bastı. Kesinlikle ikinci sarı kart. Bile isteye yaptı. Oyundan ihraç edilmeliydi.
- Deniz Çoban: Barış Alper ne yaptığının farkında ve durdu. Ona rağmen hakem devam ettirdi. Bu gol olsa VAR karışacak, kırmızı kart çıkacak, gol iptal edilecek.
MERTENS'İN CHAMBERLAIN'E FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
- Bülent Yıldırım: Net sarı kart gerekir.
- Bahattin Duran: Net sarı kart gerekir.
- Deniz Çoban: Net sarı kart gerekir.
MERTENS'İN MASUAKU'YA MÜDAHALESİNDE SARI KART DOĞRU MU?
- Bahattin Duran: Net sarı kart.
- Deniz Çoban: Net sarı kart.
- Bülent Yıldırım: Net sarı kart.
SEMİH KILIÇSOY'UN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU? |
- Bülent Yıldırım: Asla kabul etmediğim bir kırmızı kart ve VAR müdahalesi. Semih riskli geldi, doğru. Burada VAR hakemi, işgüzarlık yaptı. Yoruma açık bir pozisyon. Güç transferi şüpheli, temas şüpheli, kramponun kenarı geldi. Acımasızlık yok, gaddarlık yok, şüphe çok. VAR niye karışır buna? VAR yanlış, kırmızı kart doğru değil.
- Bahattin Duran: VAR müdahalesi çok yanlış. Bu sarı kart.
- Deniz Çoban: Kırmızı kart kararı yanlış. VAR müdahalesi yanlış.
Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #hakem
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