Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

5.03.2026 14:25:00
Cumhuriyet Spor
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek hakemi açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta 7 Mart Cumartesi günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılışında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Ligde hafta, 9 Mart'ta oynanacak 2 maçla sona erecek. Haftanın kapanışında Kayserispor-Trabzonspor ve Alanyaspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak.

Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemlerden ikisini duyurdu.

Yapılan açıklamada Başakşehir-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarının hakemlerine yer verildi.

DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını  Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Adna Deniz Kayatepe olacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Image

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #hakem

