Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Aralık 2021 Perşembe, 12:05

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek ve maç beIN Sports'tan naklen yalımlanacak.

Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

KARAR MAÇI

İddialara göre Önder Karaveli'nin bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde Beşiktaş 47 yaşındaki çalıştırıcı ile devre arasına kadar yola devam edecek. Küme düşme hattında bulunan Göztepe'de ise yaşanacak olumsuz bir sonuçta teknik direktör Nestor El Maestro ile yolların ayrılması bekleniyor.

MUHTEMEL İLK 11

Ersin, Rosier-Serdar-Vida-Rıdvan, Pjanic, Ghezzal-Can-Oğuzhan-Larin, Batshuayi

LARİN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

TEİXEİRA, NECİP, MERT VE N'KOUDOU SAKAT

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Mert Günok, GZT Giresunspor maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilmişti. N'Koudou ise Kasımpaşa karşılaşmasında sağ ayak bileğinde bağ yaralanması nedeniyle son dönemlerde takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçın ilk yarısında diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edilmişti.