Ersin Destanoğlu “En İyi Çıkış Yapan Sporcu” ödülünü kazandı

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülünün sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2021 Salı, 14:35
Ersin Destanoğlu “En İyi Çıkış Yapan Sporcu” ödülünü kazandı
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11. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Futbolcumuz Ersin Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Sporcu” ödülünün sahibi oldu.

Ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yapan Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti.


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