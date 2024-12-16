Serdar Topraktepe'den mağlubiyet yorumu: 'Tüm camiadan özür diliyorum'
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.
Çok kötü bir oyun oynadıklarını söyleyen Topraktepe, "Bu maçın önemini, Fenerbahçe maçından daha zor olacağını, Adana Demirspor'un kaybedecek bir şeyinin olmadığını ve iyi başlamamız gerektiğini söyledik. Ama maça başladık, hiç bir reaksiyon göstermedik! Bazı maçlarda teknik ve taktik konuşulmaz, bu maç öyleydi" dedi.
Kendisi adına özür dileyen Topraktepe, "İkinci yarı reaksiyon verdik ama iş işten geçmişti! Kendi adıma, bütün camiadan özür dilerim! Takımın bu durumda olmaması gerekir. Çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum!" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #serdar topraktepe #beşiktaş #adana demirspor
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