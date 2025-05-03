Beşiktaş Hentbol, Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü!

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 mağlup eden Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürdü.

Beşiktaş Hentbol, Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 21:16

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 yenen Beşiktaş, kupayı kazandı.

Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

Salon: Celal Atik

Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan,

Beykoz Belediyespor: Sertan Can Erdoğan, Yaşar Erdem Ateş 3, Ali Emre Babacan 4, Fatih Çalkamış 2, Onur Ersin 4, Burak Turan, Salih Uludağ 2, Taner Günay, Ömer Faruk Güldal 1, Doğukan Keser 1, Adnan Tayfur 3, Ramazan Döne 2, Danyel Kaya 1, Uğur Erceylan

Beşiktaş: Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 3, Alperen Arabacı 2, Ömer Ozan Arifoğlu, Khaled Walid 4, Enis Yatkın, Tilte 4, Martinez 4, Eyüp Arda Yıldız 6, Pena 1, Şevket Yağmuroğlu 2, Cvetko 2, Alper Aydın 3, Sorhaindo, Oğulcan Güney 3

Devre: 10-19


Etiketler: #Beykoz Belediyespor #beşiktaş #Türkiye Kupası

İlgili Haberler

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde teknik adamların planı 3 puan üzerine: Galibiyet hesapları

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde teknik adamların planı 3 puan üzerine: Galibiyet hesapları
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat için karar!

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat için karar!
Beşiktaş BOA'da Aziz Akkaya dönemi sona erdi

Beşiktaş BOA'da Aziz Akkaya dönemi sona erdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler