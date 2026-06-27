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Beşiktaş'ı devirdi: Fenerbahçe İstanbul Jet şampiyonluğa ulaştı

Beşiktaş'ı devirdi: Fenerbahçe İstanbul Jet şampiyonluğa ulaştı

27.06.2026 16:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ı devirdi: Fenerbahçe İstanbul Jet şampiyonluğa ulaştı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun şampiyonu Fenerbahçe İstanbul Jet oldu. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ı 80-77 mağlup ederek kupayı kazandı.

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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun şampiyonu Fenerbahçe İstanbul Jet oldu. Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluğu belirleyen mücadelede Beşiktaş'ı 80-77 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu, siyah-beyazlıların 23-22 üstünlüğüyle sonuçlandı. Çekişmeli bir oyuna sahne olan ikinci çeyrekte de ev sahibi ekip, etkili oyunuyla soyunma odasına 42-40 önde girdi.

FENERBAHÇE 3 SAYI FARKLA KAZANDI

Fenerbahçe İstanbul Jet, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı ve üçüncü periyodu 64-63 önde tamamladı. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 80-77 kazandı ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu. 

KUPA SARI-LACİVERTLİLERİN

Bu sonucun ardından Fenerbahçe İstanbul Jet, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyet, karşılaşmanın ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

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