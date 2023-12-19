Beşiktaş ile anılıyordu: Hansi Flick'ten iddialara cevap!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile adı anılan Alman teknik direktör Hansi Flick, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 20:39
Beşiktaş ile anılıyordu: Hansi Flick'ten iddialara cevap!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Hansi Flick'ten geleceğine dair açıklama geldi.

Alman teknik adam, sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyledi.

'SEZON SONUNA KADAR ÇALIŞMAYACAĞIM'

Sercan Dikme'ye konuşan Flick, "Geleceğimle alakalı çok fazla söylenti var. Benim için şu anda en önemli şey rehabilitasyonumu tamamlamak. Bu durumdan dolayı Mart ayına kadar geleceğimle ilgili bir şeye bakmayacağım. Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım" ifadelerini kullandı.

Son olarak Alman Milli Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındak teknik adam, Eylül ayında görevinden ayrılmıştı.


beşiktaş Hansi Flick Teknik Direktör

İlgili Haberler

Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti!

Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Feyyaz Uçar'dan Quique Setien açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Feyyaz Uçar'dan Quique Setien açıklaması!
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isim için flaş gelişme!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isim için flaş gelişme!

En Çok Okunan Haberler