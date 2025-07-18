Beşiktaş ile anlaşamayan Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu!

Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekibi West Ham United ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 28 yaşındaki sağ bek, West Ham'ın teklifini kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin hızlı ilerlediği ve sözleşmenin 2028 yılına kadar geçerli olacağı öğrenildi.

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Walker-Peters, kariyerine yeniden Premier Lig'de devam edecek.