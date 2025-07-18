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Beşiktaş ile anlaşamayan Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ile anlaşamayan Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu!

18.07.2025 10:45:00
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Cumhuriyet/Spor Servisi
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Beşiktaş ile anlaşamayan Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anlaşamayan Kyle Walker-Peters, West Ham'la 2028'e kadar sürecek 3 yıllık kontrat için el sıkıştığı iddia edildi.

Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekibi West Ham United ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

 

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 28 yaşındaki sağ bek, West Ham'ın teklifini kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin hızlı ilerlediği ve sözleşmenin 2028 yılına kadar geçerli olacağı öğrenildi.

 

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Walker-Peters, kariyerine yeniden Premier Lig'de devam edecek.

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