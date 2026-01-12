Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı... Paulista'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Gabriel Paulista'nın yeni takımı resmen belli oldu. Brezilya'nın Corinthians kulübü, Paulista ile 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun yeni takım arkadaşlarıyla çalıştığı ve bugün ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA 45 MAÇ

Kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid gibi takımlar da bulunan 35 yaşındaki stoper, Beşiktaş'ta geçirdiği 1.5 yıl boyunca 45 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.