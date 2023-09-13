Beşiktaş - İlkem Yapı Tarsus Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında kendi evinde İlkem Yapı Tarsus Spor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:14
Beşiktaş - İlkem Yapı Tarsus Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ligin ilk haftasında kendi evinde İlkem Yapı Tarsus Spor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - İLKEM YAPI TARSUS SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Akatlar Spor Kompleksi'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - İLKEM YAPI TARSUS SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Türkiye Basketbol Federasyonu'nun YouTube hesabından naklen yayımlanacak.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding'e toplamda 2-0 yenilerek elenmişti.

Bu yıl kurulan İlkem Yapı Tarsus Spor ise ligde ilk kez boy gösterecek.


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