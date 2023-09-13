Beşiktaş - İlkem Yapı Tarsus Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:14

Güncelleme: 13.09.2023 - 11:14

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ligin ilk haftasında kendi evinde İlkem Yapı Tarsus Spor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - İLKEM YAPI TARSUS SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Akatlar Spor Kompleksi'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - İLKEM YAPI TARSUS SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele Türkiye Basketbol Federasyonu'nun YouTube hesabından naklen yayımlanacak.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding'e toplamda 2-0 yenilerek elenmişti.

Bu yıl kurulan İlkem Yapı Tarsus Spor ise ligde ilk kez boy gösterecek.