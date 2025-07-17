Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesindeki rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves Tampere'yi eleyerek siyah-beyazlıların rakibi oldu.

İlk maçı evinde 6-0 gibi farklı bir skorla kazanan Ukrayna ekibi, rövanşta golsüz berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın grup aşamasına kalabilmesi için 3 eleme turunu geçmesi gerekiyor. Eşleşmede ilk maç 24 Temmuz'da, rövanş ise 31 Temmuz'da oynanacak.