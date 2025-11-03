Beşiktaş'ın eski oyuncusu Keny Arroyo'dan Jhon Duran'a flaş yorum!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe adına galibiyet golünü atan Jhon Duran için sosyal medyada çok konuşulacak hareket eski Beşiktaş futbolcusundan geldi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve sezon başında Brezilya ekibi Cruzeiro'ya sattığı Keny Arroyo, Kolombiyalı golcüye sosyal medyadan yorum yaptı.

Jhon Duran'ın sosyal medya hesabından galibiyet sonrası yaptığı paylaşıma "Vamos makina" yorumunu yazan Ekvadorlu Kenny Arroyo, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.