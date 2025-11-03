Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Keny Arroyo'dan Jhon Duran'a flaş yorum!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Keny Arroyo'dan Jhon Duran'a flaş yorum!

3.11.2025 09:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Keny Arroyo'dan Jhon Duran'a flaş yorum!

Beşiktaş'ın sezon başında Cruzeiro'ya sattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlılara karşı gol atan Jhon Duran'ı tebrik etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe adına galibiyet golünü atan Jhon Duran için sosyal medyada çok konuşulacak hareket eski Beşiktaş futbolcusundan geldi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve sezon başında Brezilya ekibi Cruzeiro'ya sattığı Keny Arroyo, Kolombiyalı golcüye sosyal medyadan yorum yaptı.

Jhon Duran'ın sosyal medya hesabından galibiyet sonrası yaptığı paylaşıma "Vamos makina" yorumunu yazan Ekvadorlu Kenny Arroyo, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.  

Image

İlgili Konular: #beşiktaş #Jhon Duran #Keny Arroyo

İlgili Haberler

Lausanne maçı öncesi Beşiktaş'tan Keny Arroyo kararı!
Lausanne maçı öncesi Beşiktaş'tan Keny Arroyo kararı! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Keny Arroyo kadroya alınmadı.
Beşiktaş'ta Keny Arroyo'nun ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'ta Keny Arroyo'nun ayrılığı resmen açıklandı: Yeni adresi belli oldu! Brezilya Ligi ekibi Cruzeiro, Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu Keny Arroyo'yu renklerine bağladı.
Beşiktaş'ta Keny Arroyo krizi
Beşiktaş'ta Keny Arroyo krizi Beşiktaş'ta Lausanne maçında kadro dışı kalan Keny Arroyo, sosyal medya hesabından flaş bir açıklamada bulundu.