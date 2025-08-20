Beşiktaş'ın Lausanne maçı kamp kadrosu belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.08.2025 10:48:00
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Lausanne müsabakasının kamp kadrosunu duyurdu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanan ikas Eyüpspor maçının ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Muçi kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlıların Lausanne maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva.

Beşiktaş, bugün saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'ye gidecek.

