Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.

Akatlar Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Attila İlhan Salonu'nda divan kurulu toplantısı 10.30'da başladı.

Divan kurulu toplantısının gündeminde divan başkanlık kurulu faaliyetleri, yönetim kurulu çalışmaları ve raporların müzakeresi yer alıyor.

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

TOPLAM BORÇ BELLİ OLDU

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğunu kaydetti. Beşiktaş Kulübünün 31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle borcu, 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak açıklanmıştı.