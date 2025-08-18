Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi: Opsiyonu devreye girdi!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tammy Abraham için Roma'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Yıldız golcünün sözleşmesinde şarta bağlı 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyordu.

ABRAHAM'IN OPSİYON MADDESİ DEVREYE GİRDİ

Tammy Abraham'ın Süper Lig'de ilk maçına Eyüpspor karşısında çıkmasıyla birlikte satın alma opsiyonu devreye girdi.

NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı haberde; İngiliz golcünün opsiyonu, oyuncunun Süper Lig'de maça çıkması üzerineydi. Formalite icabı sözleşmeye eklenen bu maddenin Eyüpspor maçıyla devreye girdiği ifade edildi.

2030'A KADAR 13 MİLYON EURO ÖDENECEK

Beşiktaş böylece Tammy Abraham için Roma'ya 13 milyon Euro daha ödeyecek. Siyah-beyazlılar söz konusu rakamı gelecek sezondan itibaren taksitler halinde 2030 yılına kadar İtalyan temsilcisine ödeyecek.

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Tammy Abraham, 6 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.