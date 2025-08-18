Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi: Opsiyonu devreye girdi!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi: Opsiyonu devreye girdi!

18.08.2025 12:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi: Opsiyonu devreye girdi!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonu, Süper Lig'deki ilk maçtan devreye girdi. Beşiktaş, Abraham'ın bonservis ödemesini Roma'ya 2030 yılına kadar taksitler halinde ödeyecek.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tammy Abraham için Roma'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Yıldız golcünün sözleşmesinde şarta bağlı 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyordu.

ABRAHAM'IN OPSİYON MADDESİ DEVREYE GİRDİ

Tammy Abraham'ın Süper Lig'de ilk maçına Eyüpspor karşısında çıkmasıyla birlikte satın alma opsiyonu devreye girdi. 

NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı haberde; İngiliz golcünün opsiyonu, oyuncunun Süper Lig'de maça çıkması üzerineydi. Formalite icabı sözleşmeye eklenen bu maddenin Eyüpspor maçıyla devreye girdiği ifade edildi.

2030'A KADAR 13 MİLYON EURO ÖDENECEK

Beşiktaş böylece Tammy Abraham için Roma'ya 13 milyon Euro daha ödeyecek. Siyah-beyazlılar söz konusu rakamı gelecek sezondan itibaren taksitler halinde 2030 yılına kadar İtalyan temsilcisine ödeyecek.

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Tammy Abraham, 6 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #beşiktaş #roma #tammy abraham

İlgili Haberler

Solskjaer'den galibiyet sözleri: 'Beşiktaş ruhunu gösterdik'
Solskjaer'den galibiyet sözleri: 'Beşiktaş ruhunu gösterdik' Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.
Eski hakemler, Beşiktaş - Eyüpspor maçını yorumladı: 'Penaltı verilmemesini daha doğru bulurdum'
Eski hakemler, Beşiktaş - Eyüpspor maçını yorumladı: 'Penaltı verilmemesini daha doğru bulurdum' Eski hakemler, Süper Lig'in 2. haftasındaki Beşiktaş - Eyüpspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Spor yazarları, Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi: 'Solskjaer'in mantalitesi Beşiktaş'la uyuşmuyor'
Spor yazarları, Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi: 'Solskjaer'in mantalitesi Beşiktaş'la uyuşmuyor' Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Eyüpspor'la oynadığı müsabakayı ve siyah-beyazlı takımın performansını değerlendirdi.