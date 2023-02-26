Beşiktaş'tan depremzedeler için destek
Beşiktaş, Antalyaspor maçında giyilecek formaların depremzedeler için açık artırmayla satılacağını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Beşiktaş'tan depremzedeler için yeni bir destek daha geldi.
Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satılacağını duyurdu.
Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satışa sunulacak.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 26, 2023
Açık artırma bugün saat 19.03’te https://t.co/CQSOQP9TeI adresinde başlayacak.
https://t.co/cmfPICOyI9 pic.twitter.com/KbuiRBJWQw
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye başkanı gözaltında
- Kızılay, deprem telaşında AHBAP’a çadır sattı
- Son dakika... Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
- Fenerbahçe tribünlerinde 'hükümet istifa' sloganları
- Heyelan korkuttu: 1.5 metrelik yarıklar oluşturdu
- Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik paniği
- 'Kazanacak aday Erdoğan, git ona çalış'
- Hatay'da deprem
- Personele dava baskısı
- AHBAP beklenen açıklamayı yaptı