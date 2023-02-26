Beşiktaş'tan depremzedeler için destek

Beşiktaş, Antalyaspor maçında giyilecek formaların depremzedeler için açık artırmayla satılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 11:39
Beşiktaş'tan depremzedeler için destek
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Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Beşiktaş'tan depremzedeler için yeni bir destek daha geldi.

Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satılacağını duyurdu.


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