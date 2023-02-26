Beşiktaş'tan depremzedeler için destek

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 11:39

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 11:39

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Beşiktaş'tan depremzedeler için yeni bir destek daha geldi.

Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satılacağını duyurdu.