Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'a yeni sözleşme

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:08

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 10:08

Beşiktaş'ta takımın başarılı isimlerinden Cenk Tosun'la yeni sözleşme imzalanması gündeme geldi. Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim; Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kendisini bulan Cenk Tosun'la yeni sözleşme imzalamak için çalışmalarına başladı.

Cenk Tosun'un takıma olan bağlılığı, taraftarlarla kurduğu başarılı iletişim, teknik heyetle başarılı diyaloğu ve artık siyah-beyazlı formayla özdeşleşmesi de önemli artıları oldu. Takım içerisinde liderlik görevini de üstlenen Cenk Tosun'un performansının herkesi memnun ettiği öğrenildi. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetimin 31 yaşındaki golcüyle uzun soluklu bir sözleşme yapmayı düşündüğü belirtildi.

Cenk Tosun

SORUN BEKLENMİYOR

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ile görüşmelerin kısa süre içerisinde başlamasının planlandığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin başarılı golcüyle yapılan pazarlıklarda herhangi bir sorun çıkmayacağını düşündüğü belirtildi.

ANTALYASPOR MAÇINDA İLERİ UÇTA

Süper Lig'de erteleme maçında pazar akşamı Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta forvet hattında Cenk Tosun yer alacak. Yeni transferlerin oynayamayacağı maçta Aboubakar forma giyemeyecek. Genelde kanat forvet olarak görevlendirilen Cenk Tosun bu kez merkezde esas yerinde şans bulacak.