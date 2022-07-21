Beşiktaş'ın Jovane Cabral planı belli oldu

21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:09

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bir süredir siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Jovane Cabral ile ilgili son gelişmeler gün yüzüne çıktı. Beşiktaş, Cabral için kaynak arayışını da netleştirdi.

N'KOUDOU YOLCU, CABRAL GELİYOR

Fanatik’in haberine göre siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'da oynayan 24 yaşındaki Cabral için şartları zorlamaya karar verdi. Portekiz ekibinin 3 milyon Euro istediği iddia edildi. Beşiktaş ise gözden düşen Kevin N'Koudou ile yolları ayıracak ve bu satıştan gelen parayla transferi karşılayacak. Futbolcuya da yıllık 1.1 milyon Euro verilmesi planlanıyor.

CABRAL'IN PERFORMANSI

Cabral, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabiliyor. Cabral geçen yıl yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı. Serie A'da geride kalan sezon 21 karşılaşmada forma giyen yetenekli futbolcu 4 gol atarken 1 de asist yaptı.