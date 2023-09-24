Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:47

Güncelleme: 24.09.2023 - 10:47

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Beşiktaş, Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Cenk, Aboubakar

Kayserispor: Bilal, Hosseini, Ramazan, Jeanvier, Carole, Attamah, Boa Morte, Kartal, Mane, Thiam, Bahoken

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR 55. KEZ

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek.

1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlıların ev sahibi takım olarak çıktığı bu müsabakaların 3'ü berabere tamamlanırken, 2'sinden ise Kayserispor galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Beşiktaş'ı 2009-2010 sezonunda 1-0, 2011-2012'de ise 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 27 karşılaşmada Beşiktaş 61 gol kaydetti, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.