Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Beşiktaş, Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN DURUMU
Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
KAYSERİSPOR'UN DURUMU
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Cenk, Aboubakar
Kayserispor: Bilal, Hosseini, Ramazan, Jeanvier, Carole, Attamah, Boa Morte, Kartal, Mane, Thiam, Bahoken
BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR 55. KEZ
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek.
1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti.
Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet elde etti.
Siyah-beyazlıların ev sahibi takım olarak çıktığı bu müsabakaların 3'ü berabere tamamlanırken, 2'sinden ise Kayserispor galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Beşiktaş'ı 2009-2010 sezonunda 1-0, 2011-2012'de ise 2-0'lık skorlarla mağlup etti.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan 27 karşılaşmada Beşiktaş 61 gol kaydetti, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.
Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.
2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.
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