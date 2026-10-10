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Fenerbahçe Tarfin, Çayırova Belediyespor'u mağlup etti

Fenerbahçe Tarfin, Çayırova Belediyespor'u mağlup etti

10.10.2026 23:49:00
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AA
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Fenerbahçe Tarfin, Çayırova Belediyespor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Çayırova Belediyespor'u deplasmanda 100-85 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyespor'u 100-85 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini aldı. Çayırova Belediyespor ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Çayırova

Hakemler: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 14, Sulaimon 8, White 11, Brooks 7, Simmons 10, Sokolowski 5, Kartal Özmızrak 8, Gani Erdi Gülaslan, Gallinat 20, Berkay Candan 2, Enes Berkay Taşkıran, Canberk Kuş

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 8, Juzang 11, Sertaç Şanlı 14, Larkin 10, Clyburn 18, Silva 2, Sargiunas 10, Key 6, Baldwin 15, Melih Mahmutoğlu 6, Onuralp Bitim, Demircan Demir

1. Periyot: 16-23

Devre: 39-55

3. Periyot: 66-77

İlgili Konular: #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Çayırova Belediyespor #Fenerbahçe Tarfin

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