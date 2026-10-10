Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsveç Ligi'nde inanılmaz maç: İkinci yarı tam 11 gol çıktı

İsveç Ligi'nde inanılmaz maç: İkinci yarı tam 11 gol çıktı

10.10.2026 23:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İsveç Ligi'nde inanılmaz maç: İkinci yarı tam 11 gol çıktı

İsveç Ligi'nde ilk yarısı 0-0 biten maçta Brommapojkarna, AIK Solna'yı 6-5 mağlup etti.

İsveç Ligi'nin 23. haftasında tarihi bir maç oynandı. AIK Solna ile Brommapojkarna'nın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda ise gol düellosu yaşandı.

İkinci yarı tam 11 gole sahne oldu ve deplasman ekibi Brommapojkarna, maçı 6-5 kazandı.

Brommapojkarna'nın golleri 48'de Strand, 59 ile 65'te Sever, 61'de Odefalk, 79'te Kurochkin ve 90+9'da Hansen attı. AIK'in golleri ise 55'te Ali, 73'te Ayari, 81 ile 83'te Gustafsson ve 90+7'de Hove'dan geldi.

Bu sonucun ardından Brommapojkarna 30, AIK ise 33 puanla haftayı kapattı.

İlgili Konular: #isveç

İlgili Haberler

Manchester United - Tottenham maçında kazanan çıkmadı
Manchester United - Tottenham maçında kazanan çıkmadı İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham 1-1 berabere kaldı.
İsmail Kartal'dan Aston Villa mesajı: 'En iyisini yapmak için çalışacağız'
İsmail Kartal'dan Aston Villa mesajı: 'En iyisini yapmak için çalışacağız' Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0'lık Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada konsantrasyonlarını Aston Villa maçına çevirdiklerini söyledi.
Hansi Flick'ten Galatasaray ve Osimhen sözleri: 'Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız'
Hansi Flick'ten Galatasaray ve Osimhen sözleri: 'Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız' Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray maçı hakkında konuştu. Alman teknik adam, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturacağı atmosfere dikkat çekerken Victor Osimhen'den övgüyle söz etti.