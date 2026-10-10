İsveç Ligi'nde inanılmaz maç: İkinci yarı tam 11 gol çıktı

İsveç Ligi'nin 23. haftasında tarihi bir maç oynandı. AIK Solna ile Brommapojkarna'nın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda ise gol düellosu yaşandı.

İkinci yarı tam 11 gole sahne oldu ve deplasman ekibi Brommapojkarna, maçı 6-5 kazandı.

Brommapojkarna'nın golleri 48'de Strand, 59 ile 65'te Sever, 61'de Odefalk, 79'te Kurochkin ve 90+9'da Hansen attı. AIK'in golleri ise 55'te Ali, 73'te Ayari, 81 ile 83'te Gustafsson ve 90+7'de Hove'dan geldi.

Bu sonucun ardından Brommapojkarna 30, AIK ise 33 puanla haftayı kapattı.