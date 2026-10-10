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Mert Hakan Yandaş: 'Hayallerimle sınandım'

Mert Hakan Yandaş: 'Hayallerimle sınandım'

10.10.2026 23:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mert Hakan Yandaş: 'Hayallerimle sınandım'

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, ligdeki Çaykur Rizespor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'de cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, ligdeki Çaykur Rizespor maçında kadroda yer aldı.

Deneyimli futbolcu, maçın ardından bir paylaşımda bulundu. Mert Hakan Yandaş, paylaşımında "Asla pes etmedim ve özlemini çektiğim o anı bugün yeniden yaşadım. Ait olduğum yere; yeşil sahalara, futbola ve şanlı Fenerbahçe formasına yeniden kavuştum" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'ın açıklaması şu şekilde:

"1,5 yıl boyunca sadece futboldan uzak kalmadım. Hayallerimle sınandım, sabrımla savaştım, içimde kimsenin bilmediği yaralar taşıdım. Herkes için zaman geçti, benim içinse her gün ayrı bir mücadeleydi.

Asla pes etmedim ve özlemini çektiğim o anı bugün yeniden yaşadım. Ait olduğum yere; yeşil sahalara, futbola ve şanlı Fenerbahçe formasına yeniden kavuştum.

Zor zamanlarımda yanımda olan, desteğini bir an olsun esirgemeyen ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına yürekten teşekkür ederim.

Sizleri çok özledim, çok seviyorum.

Şimdi, kaldığımız yerden, çok daha güçlü!"

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