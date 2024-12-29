Beşiktaş kongresinde şoke eden olay: Mete Vardar oğlunu tokatladı!

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Futbol Şube Sorumlusu Mete Vardar ile oğlu Sinan Vardar yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Beşiktaş kongresinde şoke eden olay: Mete Vardar oğlunu tokatladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 20:01

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının belli olacağı kongrede üyeler, 26 sandıkta oy kullandı.

SINAN VARDAR'A TOKAT ATTI

Beşiktaş başkanlık seçiminde Hüseyin Yücel'in listesinde yer alan eski yönetici Mete Vardar, sahnede oğlu Sinan Vardar'a tokat attı.

"TERBİYESİZLİK YAPMAYIN"

Sardal Adalı ve ekibiyle de zaman zaman kavga eden Mete Vardar, "Ayıp! Terbiyesizlik yapmayın. Birlik beraberlik diyorsun ama orayı bağırttırıyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.


Etiketler: #Mete Vardar #beşiktaş #tokat

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