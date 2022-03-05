Miralem Pjanic Türk futbolculara öğüt verdi

05 Mart 2022 Cumartesi, 12:10

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, Hürriyet'ten İsmail Er'e konuştu.

Tecrübeli oyuncu, transfer süreci, Türkiye'de beğendiği oyuncular, Sergen Yalçın ve Önder Karaveli hakkında açıklamalarda bulundu.

"KİLİTLENDİK VE TOPARLANAMADIK"

Pjanic pandemi sürecindeki takımın durumundan bahsederek "Covid-19 ve sakatlıklar yüzünden Şampiyonlar Ligi maçlarına genç oyuncularla çıkmak zorunda kaldık Burada ne teknik adamların ne yönetimin ne de biz futbolcuların suçu var" dedi.

Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Pjanic, "Barcelona'da herkes benim İtalya'ya döneceğimi düşünüyordu. Transferin kapanmasına 12 saat vardı. Dusko Tosic aradı; Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bana 'İki kupa kazanan şampiyon takıma geliyorsun' dedi. O böyle deyince para pul, tazminat maddesi konuşmadan geldim. Özellikle sezon başında çok önemli sıkıntılar yaşadık, Covid-19 salgını ve sakatlıklar gibi. Şampiyonlar Ligi maçlarına bile gençlerle çıkmak zorunda kaldık. Burada ne teknik adamların ne yönetimlerin ne de biz futbolcuların suçu var. Kadronun önemli bölümü sakatlanınca kilitlendik ve toparlanamadık" dedi.

"TÜRK FUTBOLCULAR..."

Türkiye'de beğendiği oyunculara değinen Pjanic, "Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Mesela Trabzonspor'dan kaleci Uğurcan, stoper Ahmetcan, Beşiktaş'tan Rıdvan. Beşiktaş altyapısında da iyi oyuncular var ancak bunların gelişmeleri için oynamaları gerek. Sivasspor, Hatayspor ve Kayserispor'da da çok yetenekli futbolcular var" ifadelerini kullandı.

Türk futbolculara öğüt veren Boşnak yıldız, "Türk futbolcular teknik olarak çok yetenekli ancak çalışma ritmini yükseltmeliler. Türk oyuncular bu mantaliteye sahip olurlarsa dünyanın her takımında oynayabilirler" dedi.

Pjanic, gelecek sezonda Beşiktaş'ta kalma ihtimalini değerlendirerek "Futbol rotam net değil. Barcelona ile 2 yıl daha sözleşmem var. Sezon sonunda Barcelona'ya geri döneceğim. Ama şunu söyleyeyim, Beşiktaş da benim için Juventus ve Barcelona kadar önemli bir kulüp. İstanbul'un her zaman kalbimde önemli bir yeri var" diye konuştu.

SERGEN YALÇIN VE ÖNDER KARAVELİ

Türk Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası şansını yorumlayan Pjanic, "Türk Milli Takımı'nda yer alan her oyuncu ayrı bir değer. Son Avrupa Şampiyonası'na da katıldı. Anlamadığım şey, oradaki grup maçlarının kötü geçmesi. Oysa eleme turlarındaki performansları olağanüstü idi. Portekiz çok güçlü bir kadroya sahip. Zor ama kazanmamaları için neden yok. Yetenek, tecrübe, her şey var. Türkiye sürpriz yaparsa hiç şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Çalıştığı en iyi teknik direktörü açıklayan Pjanic, "Birçok isim var. Bunların başında Massimiliano Allegri gelir. Sergen Yalçın çok olgun, anlayışlı ve adaletli forma dağıtan bir teknik adamdı. Görevde iken büyük sıkıntılara göğüs gerdi. Önder Karaveli de Beşiktaş'tan yetişmiş ve kendisini çok iyi yetiştirmiş. Göreve geldiği günden bu yana disiplinli ve oyunu çok iyi okuyor. Takım olarak çok mutluyuz" dedi.