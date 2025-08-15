Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.08.2025 13:55:00
Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nin Play-Off turunda oynayacağı Lausanne karşılaşmasının hakemleri açıklandı.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ilk maçta Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

İki ekip arasında 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesini ise Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını Danimarkalı Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemliğini ise Danimarka'dan Aydın Uslu yapacak.

