İrlanda basınında Beşiktaş yankısı: 'Türk devini büyük korkuya sürükledi'

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği İrlanda’nın St. Patrick's takımını 3-2 yendi. St. Patrick's - Beşiktaş maçı İrlanda basınında geniş yer buldu.

İşte karşılaşmayla ilgili yorumlar:

Irish Independent: "St Patrick's Athletic, Konferans Ligi'nden 7-3'lük toplam skorla elenmeden önce, Türk devi Beşiktaş'a büyük bir şok yaşattı. Saints 11'i 2-0 öne geçti ve maçı uzatmalara taşımaya bir golle yaklaştı. 30 bin kişilik tribün önünde kendi taraftarları tarafından yuhalanan Beşiktaşlılar, devre bitmeden önce bir, devre arasından sonra da iki gol daha atarak rahat bir şekilde bir üst tura yükseldiler."

RTE Sport: "St Patrick's Athletic'in Avrupa futbolunun en büyük geri dönüşlerinden birini yapma umutları, İstanbul'da oynanan UEFA Konferans Ligi 3. tur rövanş maçında Beşiktaş'a 3-2 yenilmesiyle suya düştü."

The Irish Times: "St. Patrick mücadele etti ama Beşiktaş İstanbul'da çok güçlü. Stephen Kenny'nin takımı ilk yarıdaki ivmesini devre arasından sonra sürdüremedi."

Irish Examiner: "St Patrick's Athletic, 45 dakika boyunca İrlanda Ligi tarihinin en büyük Avrupa sonuçlarından birini elde edebileceklerine inanmaya cesaret etti. Sonraki 45, bu ihtimalin fiilen bittiğini gösterdi."

Irish Mirror: "Beşiktaş'ı korkutan St Patrick's Athletic, UEFA Konferans Ligi'nden elendi. Eğer onurlu bir yenilgi varsa, işte bu yenilgiydi. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tammy Abraham'ın yıllık maaşının yarısı kadar ciro yapan St. Pat's, İstanbul'a giderek Türk devini büyük korkuya sürükledi. Hiç kimse Beşiktaş'ın tur atlamayı hak etmediğini iddia edemez. Ancak aynı şekilde, St. Pat's'ın sezonun tartışmasız en iyi performansını sergilediği bir gecede kalitesi de tartışılamaz."

The 42: "Beşiktaş, İstanbul'da oynanan UEFA Konferans Ligi 3. tur eleme maçında St Patrick's Athletic karşısında yaşadığı sıkıntının ardından bir üst tura yükseldi. Ole Gunnar Solskjaer'in takımı geceyi 3-2, toplamda ise 7-3 kazandı ancak bu pek de kolay bir ilerleme değildi."