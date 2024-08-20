Beşiktaş, Süper Lig'de 6 yıl sonra bir ilki başardı!

Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş, 6 yıl sonra bir ilki başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:03
Beşiktaş, Süper Lig'de 6 yıl sonra bir ilki başardı!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi kaydetti.

Kartal, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

6 YIL SONRA BİR İLK

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 2 maçını kazanmıştı.

Beşiktaş, bu sezon ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.


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