Beşiktaş, Süper Lig'de 6 yıl sonra bir ilki başardı!
Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş, 6 yıl sonra bir ilki başardı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi kaydetti.
Kartal, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.
6 YIL SONRA BİR İLK
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 2 maçını kazanmıştı.
Beşiktaş, bu sezon ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.
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