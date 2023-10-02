Adnan Dinçer
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Beşiktaş’ı arıyoruz!

02 Ekim 2023 Pazartesi

İlk yarı bittiğinde Beşiktaş, Rashica’nın ortasına ters vuruş yapan Konyalı Uğurcan’ın kendi kalesine gol atacağını değil, “Biz bu halimizle nasıl gol buluruz” diye düşünüyordu aslında. “Yağmurla gelen bereket” diyelim isterseniz! Ancak bu yılın en kötü iki takımının maçını izledik o ana kadar! Mevlana’nın kenti bu kadroyla böyle oynarsa işi zor! Forvette Muleka ve şık bir gol atmasına rağmen neredeyse hiç top alamayan Aboubakar çok etkisizdi. Orta alan zorunlu olarak değişince iş zordu. İlk yarı son saniyede atılan golle biterken, ikinci devre daha derli toplu bir Beşiktaş izledik. Sakatlığı süren Gedson Fernandes çok aranıyor. Beşiktaş, Salih ve Hadziahmetovic’le orta alanda, rakibin de 10 kişi kalmasıyla rahat bir görüntü çizdi. Ama bu görüntü kimseyi aldatmasın! Fenerbahçe ile Galatasaray’ın çekişmesi Beşiktaş’a ne getirecek göreceğiz ancak Siyah-Beyazlılar ve Şenol Güneş toparlanmazsa şampiyon olma ihtimalleri yok gibi! Çünkü ben özellikle tempolu, atak ve savunma değişimini iyi yapan, zor gol yiyen, baskılı oyununu özlediğim Beşiktaş’ı arıyorum! Çünkü kişilerle değil; takım oyunuyla maç kazanan Beşiktaş’ı arıyorum!

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