Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 20.08.2023 - 09:06

Güncelleme: 20.08.2023 - 09:06

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek.

Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain'in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Rebic, Muleka, Aboubakar

Pendikspor

Burak, Nuno Sequeira, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Vukovic, Halil, Aosman, Gökcan, Görkem Bitin, Thuram

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.