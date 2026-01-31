Beşiktaş resmi teklifini yaptı... 10 numara transferinde rota Almanya!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 18:49:00
Rafa Silva'nın ayrılığı sonrası 10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Augsburg forması giyen Mert Kömür için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Devre arasında takımı güçlendirme planları yapan Beşiktaş, yeni 10 numarasını Bundesliga'da buldu. Siyah beyazlılar, Augsburg forması giyen Mert Kömür için resmi girişimlere başladı.

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Augsburg'un 20 yaşındaki oyuncusu için 10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

Habere göre Alman ekibi, St. Pauli ile oynanacak maçın ardından transfer için kararını verecek.

Augsburg altyapısında yetişen Mert Kömür, 2023-2024 sezonunda a takıma yükseldi. A takımda 46 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken, 4 asist yaptı.

Mert Kömür daha önce A Spor'a verdiği röportajda Beşiktaş taraftarı olduğunu söylemişti.

Kömür, "Ben Beşiktaş taraftarıyım. Türk futbolunu da takip ediyorum. Beşiktaş'ı yakından takip ediyorum. En sevdiğim takım Türkiye'de. Bu güzel olurdu ama o kadar gelecekle ilgili düşünmedim" demişti.

