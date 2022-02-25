Beşiktaş, Ricardo Soares ile ilgileniyor
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Ricardo Soares ile ilgilendiği iddia edildi.
Ligde alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, altyapı antrenörü Önder Karaveli'yi takımın başına getirmiş ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.
Ancak, 47 yaşındaki direktör ile sözleşme imzalanmasının ardından her geçen gün yeni bir teknik direktör ismi daha Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor.
Portekiz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Record gazetesi; Beşiktaş'ın, Gil Vicente'yi çalıştıran Ricardo Soares'i takımın başına getirmek istediğini iddia etti.
Haberde "Beşiktaş, Gil Vicente'nin teknik direktörü Ricardo Soares ile ilgileniyor. Yöneticiler, Soares ile görüşmek için Portekiz'e gidecek" denildi.
Gil Vicente, Portekiz Ligi'nde 23. hafta sonunda 5. sırada yer alıyor.
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