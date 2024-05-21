Beşiktaş Safi Çimento, final serisine önde başladı

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 37-36 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 07:51
Beşiktaş Safi Çimento, final serisine önde başladı
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 37-36 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-13 önde tamamladı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, müsabakadan 37-36 galip ayrılarak final turunda 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final turunun ikinci müsabakası, 22 Mayıs'ta siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanacak.


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