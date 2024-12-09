Beşiktaş sahasında OGM Ormanspor'u mağlup etti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 61-59 yendi.

Beşiktaş sahasında OGM Ormanspor'u mağlup etti!
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AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:29

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş,OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi.

BJK Fibabanka Salonu'ndaki mücadeleyi siyah beyazlılar 61-59 kazandı.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Halil Erkoç, Münevver Özemre, Samet Biner

Beşiktaş: Lazic 6, Evans 18, Elif Bayram 4, Fagbenle 18, Krajisnik 15, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu, Gizem Başaran Turan

OGM Ormanspor: Sutton 14, Manolya Kurtulmuş 13, Aokuso 4, Sissoko 4, Berger 15, Duygu Özen 2, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 6, Esra Ural Topuz 1

1. Periyot: 22-11

Devre: 34-26

3. Periyot: 48-37


Etiketler: #beşiktaş #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #OGM Ormanspor

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