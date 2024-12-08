Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao kendi evinde 3 puana ulaştı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile karşılaşacak Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao kendi evinde 3 puana ulaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 22:03

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Athletic Bilbao, La Liga'da Villarreal'i konuk etti. San Mames Barria Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 15'te Aitor Paredes ile 69'da Inaki Williams kaydetti.

Athletic Bilbao, bu. galibiyetin ardından puanını 32 yaptı. Villarreal, 26 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, Alaves deplasmanına gidecek. Villarreal, Real Betis'i konuk edecek.


Etiketler: #Athletic Bilbao #villarreal #fenerbahçe #beşiktaş

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