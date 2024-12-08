Karşılaşmaya devam edememişti: Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile, Bodo/Glimt maçında forma giyemeyeceği iddia edildi.

Karşılaşmaya devam edememişti: Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 14:15

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'a, golcü oyuncusu Ciro Immobile'nin sakatlandığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre; karşılaşmada sakatlanan Immobile, siyah beyazlı takımın perşembe günü Bodo Glimt ile oynacağı UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyemeyecek.

OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın yıldızlaşan isimlerinden olan Immobile, maçın 78. dakikasında sakatlanarak yerini Semih Kılıçsoy'a bırakmıştı.

34 yaşındaki İtalyan golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.


Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #sakatlık

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