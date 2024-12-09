Beşiktaş’ın derbi zaferinin perde arkasında Serdar Topraktepe var: ‘Nöbetci hoca’dan ders

Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyetiyle son 2 haftada yaşadığı kaos ortamını dağıtırken derbi zaferinin altında teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin imzası var.

Beşiktaş’ın derbi zaferinin perde arkasında Serdar Topraktepe var: ‘Nöbetci hoca’dan ders
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Ersin Öztekin
Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’la yolların ayrılmasının ardından sorumluluk almaktan kaçmayan ve bir kez daha verilen görevi kabul eden “Nöbetçi hoca” Topraktepe, derbi için Ümraniye’de hummalı bir çalışma yaptı. 

Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin bu sezon deplasmanda oynadığı son 8 maçı tek tek izledi, ekibiyle birlikte detaylı analiz hazırladı. Mourinho’nun oyuncu değişikliklerine kadar bir plan hazırlayan Topraktepe, hafta boyu futbolcularıyla hem bire bir hem de toplu olarak konuşup derbiye motive etti. 

Serdar Hoca, Bronckhorst döneminde adeta unutulan Salih Uçan, Chembarlain, Tayyip Talha ve Zaynutdinov’a korkmadan formayı teslim edip verim aldı. Topraktepe, rakibine oranla kısıtlı kadrosuyla sahaya oyun aklını koyup derbi zaferini kazandı. 

DERBİYİ BÖYLE ÇÖZDÜ

  • Salih, Gedson ve Al Musrati üçlüsü oyunun kontrolünü F.Bahçe’ye vermedi.
  • Beşiktaş, F.Bahçe’nin oyun temposunu yükseltmesine müsaade etmedi, Serdar Topraktepe takımını bütün bir blok halinde tuttu. 
  • Serdar Hoca; özellikle Chamberlain, Ndour ve Semih’i doğru zamanda oyuna alıp maçın kaderini değiştirdi. 
  • Sahadaki mücadeleyle, Beşiktaş taraftarının desteğini arkasına alan futbolcular, oyun içinde kırılma yaşamadı. 
  • Kaptanlar, Serdar Topraktepe’nin isteğiyle hafta boyunca takım arkadaşlarıyla derbinin camia için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Etiketler: #beşiktaş #fenerbahçe

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