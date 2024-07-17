Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:32

Güncelleme: 17.07.2024 - 09:32

İlk hazırlık maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal olan Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Sports Park Radomlje'de oynanacak Beşiktaş - Shakhtar Donetsk mücadelesi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık mücadelesinde gözler Paulista, Rafa Silva ve İmmobile gibi yeni transferlerde olacak.

van Bronckhorst'un Paulista ve Rafa Silva'ya mücadelede ilk 11'de şans vermesi beklenirken İmmobile'nin ise kampa yeni katılması sebebiyle süre alması beklenmiyor.