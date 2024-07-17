Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Slovenya'da oynayacağı hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Hazırlık mücadelesi TSİ 18:30'da başlayacak.
İlk hazırlık maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal olan Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?
Sports Park Radomlje'de oynanacak Beşiktaş - Shakhtar Donetsk mücadelesi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık mücadelesinde gözler Paulista, Rafa Silva ve İmmobile gibi yeni transferlerde olacak.
van Bronckhorst'un Paulista ve Rafa Silva'ya mücadelede ilk 11'de şans vermesi beklenirken İmmobile'nin ise kampa yeni katılması sebebiyle süre alması beklenmiyor.
beşiktaş haberleri Shakhtar Donetsk haberleri hazırlık maçı haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
Spor Haberleri
- Onur Bulut'a Süper Lig'den talip!
- Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı!
- Finalde sakatlanmıştı: Miami'den Messi açıklaması!
- Beşiktaş'ın rakibi Shakhtar Donetsk!
- Macaristan'ı deviren milli takım play-off'u garantiledi!
- Beşiktaş'ın yeni 9 numarası belli oldu!
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!
- Beşiktaş ile yolları ayırmıştı: Yeni takımı belli oldu!
- Süper Lig ekibi eski oyuncusunu transfer etti!
- Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- Maaşını istediği için işkence gördü, adalet arıyor!
- Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya girmişler!
- MHP'den Tuğrul Türkeş'e sert tepki
- Genel Kurul ertelendi
- 'Sokağı dinledik, insanımızı ezdirmedik'
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- 'Bebek koca ayak' kameraya yakalandı