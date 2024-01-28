Beşiktaş Sivas'ta buz kesti: Sivasspor 1-0 Beşiktaş

Yayınlanma: 28.01.2024 - 14:55

Güncelleme: 28.01.2024 - 18:06

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 6. dakikada Rey Manaj'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan ve 3 maçtır gol atmayı başaramayan Beşiktaş 36 puanda kalırken, Sivasspor 29 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olurken, Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

SİVASSPOR GOLE YAKLAŞTI

Maçın 5. dakikasında Sivasspor gole yaklaştı. Barrow'un sağ kanattan yaptığı ortaya kale ağzından kafayı vuran Appindangoye'nin vuruşunu kaleci Ersin kornere çeldi.

MANAJ ATTI, SİVAS ÖNE GEÇTİ

Maçın 6. dakikasında Sivasspor, Rey Manaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza alanı dışından şutunu çeken Manaj'ın vuruşu savunmadan sekti, kaleci Ersin'in sektirdiği top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.

SİVASSPOR İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Maçın 12. dakikasında Sivasspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Barrow'un vuruşunda top, kaleci Ersin'de kaldı.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI, VAR İPTAL ETTİ

Maçın 19. dakikasında Salih Uçan ceza alanına girmek isterken Poungouras'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, penaltıyı iptal etti ve oyun hakem atışıyla devam etti.

MANAJ ATTI, BAYRAK KALKTI

Maçın 47. dakikasında Rey Manaj savunma arkasına sarkıp topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

CENK TOSUN DİREĞE TAKILDI!

Maçın 48. dakikasında ceza alanında topu önünde bulan Cenk Tosun'un sert vuruşu üst direkten döndü. Pozisyonun devamında sağ çaprazdan ceza alanına giren Ghezzal, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.

ZAYNUTDINOV VURDU, ALİ ŞAŞAL KURTARDI

Maçın 54. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın kullandığı kornerde kafayı vuran Zaynutdinov'un kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinden dışarı çeldi.

BÜLENT UYGUN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 83. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem Ali Şansalan'a yaptığı şiddetli itirazlardan ötürü kırmızı kart gördü. Uygun, kırmızı kartın ardından oldukça sinirli bir görüntü çizdi.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Samba Camara, Uğur, Poungouras, Emrah, Kvet, Hakan, Barrow, Manaj.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Salih, Demir Ege, Gedson, Rashica, Ghezzal, Cenk.

Karşılaşmadan önemli anlar | Sivasspor 1-0 Beşiktaş

92' Sağ kanattan yapılan ortada Baktiyor Zaynutdinov'un kafa vuruşu isabetli olmuyor.

91' Gedson'un ikili oyunuyla pası alan Rashica sağ çaprazdan vurdu. Top az farkla auta gidiyor.

90' Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

90' Sivasspor'da Jonas Svensson ile çarpışan Rey Manaj sakatlık yaşıyor.

89' Orta alanda iki rakibi arasından sıyrılan Muleka kaleyi denedi. Top yandan dışarı gitti.

89' Sivasspor'da Jackson Muleka'nın gidişini engelleyen Murat Paluli sarı kart gören bir diğer isim oluyor.

88' Sivasspor'da Emre Gökay, Baktiyor Zaynutdinov'un müdahalesiyle taç çizgisi üstünde yerde kaldı. Baktiyor Zaynutdinov sarı kart görüyor.

87' Gedson Fernandes'in kullandığı köşe vuruşu herkesi aştı. Taç çizgisine yönelen topta Emre Gökay, Yakup Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Yakup Arda sarı kart gördü.

85' Sivasspor'da Emrah Başsan'ın yerine Emre Gökay oyuna girdi.

84' Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Rachid Ghezzal oyundan çıktı. Amartey ile Muleka oyunda.

83' KIRMIZI KART | Sivasspor'da hakeme itirazlarda bulunan teknik direktör Bülent Uygun ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

74' Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu oyuna girdi.

70' Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma taca uzaklaştırdı.

69' Rachid Ghezzal'ın ceza sahasına yaptığı ortada Aaron Appindangoye'nin kafa vuruşu dışarıya gitti. Korner.

68' Beşiktaş orta alanda üst üste serbest vuruş kazanıyor.

67' Ali Şansalan, orta alanda Hakan Arslan'ın Gedson Fernandes'e yaptığı harekete faul dedi.

66' Jonas Svensson'un son çizgiden ceza sahası içine çevirdiği topta Sivasspor savunması hata yapmadı.

65' Beşiktaş'ın kaptırdığı topta Rey Manaj orta alandan kendi getirip ceza sahasına girdi. Açısını ayarlayıp kaleyi deneyen Manaj isabeti bulamadı.

64' Savunma arkasına atılan topta Yakup Arda topa hareketlendi ancak Ali Şaşal topa sahip oldu.

63' Sivasspor'da Modou Barrow oyundan alındı. Burak Kapacak oyuna giren isim.

59' Beşiktaş'ta Demir Ege yerine Yakup Arda Kılıç oyuna girdi.

52' Gedson Fernandes, ceza sahası arkasına sarkan Rashica'yı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rashica'nın vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun ardından Rashica için ofsayt bayrağı havada.

51' Savunma arkasına sarkan Rashica topun hızına yetişemedi.

48' Ceza sahası içinde topla buluşan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurdu. Ali Şaşal başarılı bir kurtarış yaptı.

48' DİREK | Savunma arkasına sarkan Cenk Tosun bekletmeden vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.

47' GOL İPTAL | Karşılaşmanın hakemi Rey Manaj'ın ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

47' Savunma arkasına atılan topta Rey Manaj topu Ersin'in bacak arasından ağlara yolladı.

47' GOL | Sivasspor skoru 2-0 yaptı!

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

44' Beşiktaş'ta çabuk çıkan Gedson Fernandes hızla ilerlerken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

43' Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Baktiyor Zaynutdinov'un vuruşu kaleyi bulmadı.

42' Milot Rashica'nun sol kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

41' Ceza sahası dışında topu alan Rey Manaj sol ayağıyla kaleyi denedi. Ersin uzaktan gelen şutta bu kez hata yapmadı.

39' Gedson Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunu Hakan Arslan ön direkte karşıladı.

38' Baktiyor Zaynutdinov'un son çizgiden ortalamak istediği top Murat Paluli'ye çarpıp kornere gitti.

37' Emrah Başsan'ın uzaklardan kaleyi şut çok etkisiz. Beşiktaş kale vuruşu kullanacak.

36' Beşiktaş'ta rakibine faul yapan Demir Ege sarı kart gördü.

35' Sol kanatta topu alan Rashica sağına çekip kaleye vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

34' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal orta alanda yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

32' Gedson Fernandes'in sağ kanattan yaptığı ortada yan hakem topun dışarıdan oyun alanı içerisine döndüğünü işaret etti.

31' Samba Camara'nın ceza sahası içine yükselttiği topta Hakan Arslan'ın kafayla indirdiği top doğrudan dışarı gitti. Aut.

27' Omar Colley'in tedavisi tamamlandı. Gambiyalı oyuncu oyuna devam edebilecek.

26' Beşiktaş'ta Omar Colley kendini yere bıraktı. Sağlık ekibi oyun alanında.

25' Sağ kanada atılan uzun topta Murat Paluli topu içeriye çeviremedi.

24' Modou Barrow'un ara pasında ceza sahası içine sarkan Rey Manaj'ın şutunu Omar Colley yere düştüğü sırada kafasıyla blokladı.

23' Ali Şansalan, Sivasspor'da Hakan Arslan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdi.

21' PENALTI İPTAL | Ali Şansalan, pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi. Sivasspor, hakem atışıyla maça başlayacak.

20' VAR İNCELEMESİ | Hakem Ali Şanşalan, pozisyonu tekrar izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

19' Baktiyor Zaynutdinov'un açtığı ortada Salih Uçan topu göğsüyle kontrol ettiği sırada ceza sahası içine girdi. Achilleas Poungouras'ın müdahalesiyle yerde kalan Salih için hakem beyaz noktayı gösterdi.

18' PENALTI | Beşiktaş, Salih Uçan ile penaltı kazandı.

7' Sivasspor'da Rey Manaj'ın ceza sahasından çektiği şut savunmaya da çarpıp yön değiştirdi. Ersin Destanoğlu topu kontrol etmek istediği sırada topu kontrol edemeyince top ağlarla buluştu.

6' GOL | Rey Manaj, Sivasspor'u öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.