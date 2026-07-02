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Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara sağlık kontrollerinden geçti

Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara sağlık kontrollerinden geçti

2.07.2026 19:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara sağlık kontrollerinden geçti

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Fransız futbolcu Ouattara, sağlık kontrolünden geçti.

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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan 21 yaşındaki sol bekin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Ouattara'nın sağlık kontrolünün akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

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