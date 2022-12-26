Şenol Güneş, Ozan Tufan'ı bizzat telefonla aradı! "Kulübümle anlaşırsanız gelirim"

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:22

Neredeyse her transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin listesinde yer alan Ozan Tufan’la ilgili çok önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen futbolcunun transferi için sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ozan Tufan

"ŞENOL GÜNEŞ, OZAN TUFAN'I ARADI"

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Hull City’nin 27 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan'ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı. Tecrübeli futbolcu, Güneş'e "Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam" yanıtını verdi.

Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama yönetimiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Ozan'ı sezon başında 3 milyon Euro'ya alan Hull City, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Şenol Güneş

"OZAN BENİMLE ÇALIŞMAYA HEVESLİ" DEMİŞTİ

Kendisine geçen ay Ozan'ın transfer iddiaları sorulan Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior şu ifadeleri kullanmıştı:

"Resmi olarak hiçbir şey duymadım. Olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum, inanılmaz bir kariyeri var ve şimdiye kadar beni gerçekten mutlu eden şey, onun benimle çalışma hevesi. O, birlikte çalışmaktan hoşlandığım ve bunun mümkün olduğu kadar uzun süre devam etmesini umduğum harika bir oyuncu."

Liam Rosenior

"OZAN BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor'u 4-2 yendiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Şenol Güneş ise Ozan Tufan için, "Ozan Tufan beğendiğim bir oyuncu. Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok" ifadelerini kullanmıştı.