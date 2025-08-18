Eski hakemler, Beşiktaş - Eyüpspor maçını yorumladı: 'Penaltı verilmemesini daha doğru bulurdum'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçtaki tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi.

Eski hakemlerin Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban'ın görüşleri şöyle:

4. dakikada Joao Mario için kalkan ofsayt bayrağı doğru mu, devamında penaltı var mı?

Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon için Riva'da VAR hakemleri tarafında çizilmiş bir 3D animasyon yok. Bu pozisyonda hakem penaltıya hükmetseydi, hakem karar verdiği aşamaya konu fazlarda geriye doğru gidilir, penaltıyla birlikte o fazın içerisinde bir ihlal var mı diye bakılırken bir ofsayt söz konusuysa bunun 3D animasyonu çizilir ve mutlaka mutabık kalınırdı. VAR "Hocam pozisyon penaltı ama öncesinde bu var" diye ekrana verirlerdi ve biz ofsayt olup olmadığını görürdük. VAR'a göre net, bariz bir penaltı olsaydı bu, yine müdahale edecekti ve 'böyle bir penaltı var ancak başında da ofsayt var ya da yok' bilgisi verilecekti. Burada ne hakem penaltı diyor ne de VAR bunun açık ve net bir penaltı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla saha görevlilerinin sahada vermiş olduğu karar ama doğru ama yanlış yürürlükte kalıyor. 3 boyutlu çizildiği için emin olmamakla birlikte, ekrandan baktığımda pozisyonun devam etmesinin daha doğru olacağı fikrindeyim. Robin Yalçın, Mario'nun ayağına vurdu ve o fiziksel etkiyle top ayaktan açıldı. Ben bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kart düşünülmez çünkü top için mücadele var."

Bahattin Duran: "Benim de tecrübelerime gören bu pozisyon ofsayt çıkmaz. Devamında da Robin Yalçın net bir şekilde Joao Mario'nun ayağına temas ediyor. Bu pozisyon benim için net penaltı. Burada VAR müdahale etmeliydi."

Deniz Çoban: "Bana göre de bu net bir penaltı. Ayağı havadaki oyuncunun ayağına arkadan tıkladığı için topu kontrol edemiyor, oyuncunun ayağı istemsizce topa çarpıyor ve top açılıyor. O yüzden açık bir penaltı bana göre. VAR'ın da müdahale etmesi gerekir."

17. dakikada Orkun Kökçü'ye yapılan penaltıda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Burada topa doğru uzanan iki ayak var ve çok küçük bir temas var. Zamanlama hatasında kaynaklı. Bu can yanmasının sebebi darbe değil, Orkun'un ayağının orada sıkışması. Buna 'Dikkatsiz bir müdahale' diyen hakemi eleştirmeyeceğim ancak 'hangisi daha ağır' diye sorarsanız Joao Mario'ya yapılan ihlal çok daha ağırdı. Hakem öyle takdir etmiş 'penaltı' diyeceğim."

Bahattin Duran: "Bana göre penaltı değil. Hakemin yanılmasını anlayabiliyorum. Orkun ayağını uzattı, Robin'in ayağının daha net geldiğini düşünmüş olabilir ama ben burada çok hafif bir temas var ayağının yanına, o yüzden 'penaltı için yeterli değil' diyorum."

Deniz Çoban: "Hakeme 'Böyle penaltı mı olur' demiyorum. Bence Orkun yapacağı her şeyi yapmış ve tüketmişti. Orkun dizlerinin üzerindeydi ve topun peşine gidemedi, hamlesini etkiledi gibi görmüyorum Robin Yalçın'ın kontağını. Penaltı verilmemesini daha doğru bulurdum."

Thiam'ın golünde elle oynama var mı?

Deniz Çoban: "Golle ilgili çok itiraz ettiler. Biz aradık bir şey bulamadık. Eline bile yaklaşmıyor top."

Bahattin Duran: "Thiam'ın attığı golde herhangi bir ihlal yoktu, gol temizdi. Claro'nun elle oynadığını düşünüyorlar sanırım. Belinden sekti ve Thiam'a geldi. Golde sorun yok, gol nizami."

Bülent Yıldırım: "Biz de şüphelendik pozisyonu incelediğimizde. Ön taraftaki ikili mücadelede faul yok ve Claro'nun arka tarafından seken top var. Thiam tarafında hiçbir sıkıntı yok."

90. dakikada Paulista'nın topa elle müdahalesi var mı? Pozisyon penaltı mı?

Bülent Yıldırım: "Paulista inanılmaz bir risk almış. Kornerden doğrudan gelen top... Doğal konumda olmayan, yukarı doğru yükseltilmiş ve rakibin omzunu baskılayan kola düşüyor. Bu pozisyon açık, net penaltı ve VAR müdahalesi kaçınılmaz."

Deniz Çoban: "Futbolda elin orada olması doğal değil ve karşılıklı bir şey de yok. Burada koymuşsunuz elinizi, top da uzaktan geliyor, çekme ihtiyacı da hissetmiyorsunuz. Hem faul olabilecek şekilde elinizi rakibinizin omzunda tutuyorsunuz ve uzunca bir süre de kaçırma niyetinde değilsiniz. Sonra top da geliyor, oraya düşüyor. Ben de bunu penaltı olduğunu düşünüyorum."

Bahattin Duran: "Paulista'nın topu görmediği bir an var mı? En başından beri hem topu görüyor hem de oyuncuyu görüyor. Top havadan geliyor geliyor geliyor ve doğal durumda olmayan koluna temas ediyor. Penaltı."