Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı: 'Takımın benim hakkındaki düşünceleri birebir örtüşüyor'

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlı kulübün anlaşma sağladığı İtalyan teknik direktör için dün İstanbul'a gelmişti. İmza töreninde başkan Serdal Adalı, futbol direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı: "Önder Hocamız, Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını, taraftarın duygusunu çok iyi bilen bir futbol insanı. 'Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı. Ciğerde, yürekte ne varsa sahaya dökme zamanı' demişti. Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük, o da kolları sıvadı.

Kendisinin Beşiktaşlıların sahada görmek istediği futbolu izleteceğine şüphe yok. Gerek Önder hocamız, gerek teknik direktörümüz Vincenzo Italiano'yle bu sezon için gerekli takviyeleri yapacağız. Kendisine hoş geldin diyor ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ediyorum. Beşiktaşlıların bizden ne istediğinin farkındayız. Beşiktaş taraftarı öncelikle güzel oyun ister, mücadele ister. Formanın, armanın en iyi şekilde temsil edilmesini ister. Ne koşulda olursa olsun destek verir. Biz bu sene büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden ve sonuna kadar savaşan bir takım vadediyoruz. Bütün Beşiktaşlıların formalarıyla, kombineleriyle tribünlerde yer almasını istiyoruz."

"BEŞİKTAŞ'A HAYIR DEMEK BENİM İÇİN İMKANSIZ"

Önder Özen: "Yeni bir dönem başlıyor. Beşiktaş'a hayır demek benim için imkansız. Zaman zaman gözlemlerimizin iyi olduğunu düşünüyoruz ama bir de işin metrikleri var. Bir fırsat doğdu ve kendisinin kontratını sonlandırma aşamasında görüşmelere başladık. Italiano isminde mutabık kaldık. Takımın anlaşılabilir bir kimlik kazanacağını vadeden bir teknik direktörümüz oldu. Burada hem kulübe değer katma hem de rekabeti sağlayacak bir isim olduğunu düşünüyorum.

Acının içine girmeden başarmak mümkün değil. Beşiktaşlı profesyonel futbolculara da seslenmek istiyorum. Bu acıyı hep birlikte çekeceğiz. Kendi sahasında ya da deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Vincenzo Italiano bunu İtalya'da yaptı. Bologna'da hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. Beşiktaş'a kimlik olarak çok uygun olduğunu düşündüğümüz bir antrenör."

"TAKIMIN BENİM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR"

Vincenzo Italiano: "Başkan ve futbol direktörümüze teşekkür ediyorum bana duydukları güven için. Bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum. Bir teknik direktör için saygı görmek, sevilmek çok önemli bir şey. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Takımın benim hakkındaki düşünceleri birebir örtüşüyor. Daha önce çalıştığım takımlarda göstermiş olduğum futbolla buradaki birebir örtüşüyor ve umuyorum hepsini burada göreceğiz. Benim ve takımın hedefleri birebir örtüştüğü için ayrıca çok mutluyum.

Ben takımdaki birkaç oyuncuyu tanıyorum, biliyorum. Ama yönetimle görüşüp öncelik vereceğimiz bölgelere bakacağız. 23 Temmuz'da kamp dönemi başlıyor. Şu ana kadar yapmış olduğum işlere bakarak iyi şeyler yapabileceğimize, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum."

"BİR ANTRENÖR EKİBİ SEÇTİK"

Önder Özen: Bir antrenör ekibi seçtik. Son birkaç sezondur Beşiktaş'ta teknik direktörler hep arada dahil oldu sezon içinde. Önceki dönemin yükü veya hafifliğini de taşımak zorunda kaldılar. Köklü bir yapılanma yok, yarışmacı ve rekabetçi bir takım olacak. Beşiktaş'ın kimliğine uyacak bir oyun, kadro planı içindeyiz. Herkesi üzecek, ürkütecek, korkutacak bir takım olmak zorunda. O yolu yürümek isteriz.

Büyük oyunlar, daha hakimiyet kurarak oynamak istediğiniz oyuna kaleden başlamanız şart. Daha önce çalışan teknik direktörlerin bu kadar zamanı olmadı. Eleştirel bakamayız. Geçmişteki hocalarımız eleştirmeyi kendi adıma doğru bulmam. O döneme uygun oyunlar oynatmaya çalıştılar. Ligin başlangıcına kadar oyunu için çalışma zamanı var. Kadromuzda çok değerli oyuncular var. Ülkenin en değerli orta saha oyuncusu bizde. 6-7 mevkiye ihtiyaç var. Bu da bir gerçek. Onlar alındıktan sonra daha güçlü bir oyun ortaya çıkabilir."

"YENİ BİR DENEYİM YAŞAMA İSTEMİ VARDI "

Vincenzo Italiano: "Yeni bir deneyim yaşama istemi vardı uzun zamandır. Beşiktaş'ın projelerini ve hedeflerini duyunca, hissedince yönetimle aramızda güzel bir görüşme oldu. Ben de bunu kabul ettim. Benim de başarı isteğim var. Temel sebebi bu."

"RAKAMLARDA YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

Serdal Adalı: Sosyal medyada konuşulan rakamlarda yanlış anlaşılma var. Gelecek sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ın ortaya çıkması için ne kadar harcanması gerekiyorsa harcayacağız. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyaç duyulan oyuncu kimse onu alıp geleceğiz.

2 gün önce İtalya'ya gittim. Önder hoca gerekeni söylemiş, konuşmuş. Teknik direktörümüz de ne istediğimizi bilen bir hale gelmiş durumdaydı. Benim için son konuşmalar kaldı. İlk gördüğümde de söyledim, bence Beşiktaş hocasını buldu. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Eksik noktalarımız var, bu takım kötü bir takım değil. Eksik noktaları tamamlayacağız ve bu ekibin başarılı olması için ne gerekiyorsa yapacağız."

"HOCA DA U23 OYUNCULAR TALEP EDİYOR"

Önder Özen: "10+4 kuralının değişmemesinden dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Daha önce kural değişiklikleri sadece Beşiktaş'a olumsuzluklar getirmişti önceki dönemlerde. TFF beyan ettiği şeyin devam edeceğini söyledi. Bizim +4 için 3 tane boş spotumuz var. Hoca da U23 oyuncular talep ediyor ve birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz yedi. Bunlardan altı tanesi yabancı olacak, sonuna kadar deneyeceğiz. Bir de hedeflediğimiz Türk oyuncu var. Şartları, kulübünden çıkışı nasıl olur, bakacağız. Takibimizdeki genç oyuncular var. Raporlamalar yeni bitti, okuyacağız onları.

Futbol analitiğine bakan arkadaşlarımız var. Futbol analitiği üzerine düşünen inanlara saygı duyarım ve bakarım var. Futbol gözüne inandığımız isimler var. Bu kişi Gökhan Keskin. Yakın zamanda aramıza katılacak. Eduard Graf da görevine devam edecek. Bir rapor aldık. Çok güzel de bir rapordu. Hepsine çalışacağız. Beşiktaş'ın kaynakları neyse hepsine ihtiyacımız var."