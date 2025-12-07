Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 19:35:00
Roma'da Zeki Çelik oyundan atıldı: Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'ye tek gol yetti!

Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Semih Kılıçsoy'un takımı Cagliari'ye 1-0 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus'ta oynanan mücadeleyi Cagliari, 1-0 kazandı.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Gianluca Gaetano kaydetti.

ZEKİ ÇELİK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 52. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kart Zeki Çelik'in İtalya kariyerindeki ikinci kırmızı kartı oldu.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 90+2. dakikada mücadeleye dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte son iki maçını da kaybeden Roma, 27 puanla 4. sırada konumlandı. Serie A'da 9 maç aranın ardından kazanan Cagliari ise 14 puanla 13. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Roma, Como'yu konuk edecek. Cagliari, Atalanta'ya konuk olacak.

