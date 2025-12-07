Roma'da Zeki Çelik oyundan atıldı: Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'ye tek gol yetti!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus'ta oynanan mücadeleyi Cagliari, 1-0 kazandı.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Gianluca Gaetano kaydetti.

ZEK İ ÇEL İK KIRMIZI KART G ÖRDÜ

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 52. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kart Zeki Çelik'in İtalya kariyerindeki ikinci kırmızı kartı oldu.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 90+2. dakikada mücadeleye dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte son iki maçını da kaybeden Roma, 27 puanla 4. sırada konumlandı. Serie A'da 9 maç aranın ardından kazanan Cagliari ise 14 puanla 13. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Roma, Como'yu konuk edecek. Cagliari, Atalanta'ya konuk olacak.